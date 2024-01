Meglepő lista került ki a szexi magyar énekesnőről – ki hitte volna róla!

Sokan kezdik fogadalommal az új évet, a csinos énekesnő azonban nem egy, hanem meglepően sok határozott célt fogalmazott meg az idei esztendőre. Mint ismert, Cserpes Laura egy különleges dallal és videóklippel (Mondd, hogy nem kell többé) zárta a 2023-as évet, ugyanakkor 2024-et kétszer nyolc fogadalommal indítja el. A szexi szépség összegyűjtötte, mely dolgokat igyekszik megvalósítani az életében, és mely dolgokat próbálja meg kizárni. Mindezeket pedig nem félt megosztani követőivel az Instagram-oldalán. Jöjjön Cserpes Laura kétszer nyolcas listája!

Cserpes Laura kétszer nyolc pontban határozta meg idei céljait (Fotó: Markovics Gábor / Ripost)

Kitűzött célok:

Önmagam legjobb verziójává válok

Koránkelés és énidő

Napi mozgás és vízivás

Reggeli supergreens és vitaminok

Nagy célok és kemény munka

Bízom a jóisten időzítésében

Kikapcsolódás és több idő a szeretteimmel

Hiszek magamban

Elkerülendők:

Önmagam másokhoz való hasonlítgatása

Túl hosszúra nyúló depis órák

Elbizonytalanodás

Kedvességből igent mondani arra, amit valójában nem akarok

Aggodalmaskodás olyan miatt, amit nem tudok befolyásolni

Perfekcionizmus

Zárkózottság

Social media céltalan görgetése



Elképesztő összeállítás, s talán nem is az elérendő célok az igazán meglepőek, hanem azok, amiktől meg akar szabadulni a most 35 éves énekesnő. Most őszintén, ki gondolta volna az utóbbiak bármelyikét is Cserpes Lauráról?!