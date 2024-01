Így még sosem láttad: Julia Roberts szerelmes fotóval köszöntötte férjét

Micsoda köszöntés! Az Oscar-díjas Julia Roberts férje, Daniel Moder ma, azaz 2024. január 31-én ünnepli az 55. születésnapját. A színésznő Instagram-oldalán sem felejtette el felköszönteni operatőr férjét. A pár külön-külön is szép sikereket tudhat magáénak. Julia Roberts filmográfiájának emlékezetes darabjait felsorolni is sok lenne az Egyenesen áttól és a Pretty Woman – Micsoda nőtől kezdve a Sztárom a páromon és az Erin Brockovich – Zűrös természeten át az Ocean's-filmekig, no meg a Beugró a paradicsomba című romantikus moziig. Moder pedig olyan mozikban dolgozott, mint Az utolsó esély vagy a Mr. és Mrs. Smith, ugyanakkor a Szemekbe zárt titkok című Oscar-díjas argentin film amerikai újráját együtt készítette a házaspár.

Fotó: AFP

„Boldog szülinapot ennek a csodálatos embernek, aki beragyogja a világunkat”

– írta Instagram-oldalán az ünnepelt színésznő, aki a szívmelengető bejegyzés mellé egy felhőtlen boldogságot sugárzó közös képet is mellékelt – a rajongók legnagyobb örömére. A bejegyzést több százezren kedvelték.

Őszintén: nem édesek?