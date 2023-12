A cukorkák sztárja mellett számos híresség is ma ünnepli a születésnapját

A művészet nagybetűs ünnepe a mai

77 éve ezen a napon, vagyis december 18-án született például Steven Spielberg Oscar-díjas filmrendező (Schindler listája, Jurassic Park, E.T.). 60 éve született a Blöff, az Interjú a vámpírral, és a Hetedik sztárja is, Brad Pitt, illetve Katie Holmes amerikai színésznő ma 45 éves. Nyolcvanadik születésnapját ünnepli emellett Keith Richards, a Rolling Stones együttes gitárosa is, aki 1943. december 18-án született. És ha már zene: Billie Eilish amerikai énekesnő és dalszerző ma lett 22 éves. 1906-ban ugyancsak ezen a napon született a Kossuth-, József Attila- és Baumgarten-díjas költőnk, Zelk Zoltán is, 1843-ban pedig a magyarországi cukorka- és csokoládéipari termelés megteremtője, Stühmer Frigyes. A német születésű cukrászmester 1868-ban érkezett Pestre, 1882-ben már emeletes gyárépületet emeltetett, csokoládégyártó gépeket vásárolt, és megnyitotta első édességboltját a Kecskeméti utcában, 1887-ben pedig már 3000 tonna cukorkát állított elő.

Ma 60 éves Brad Pitt. Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

A kisebbségekre is ekkor emlékezünk

A magyar kormány 1995. szeptember 21-i döntése értelmében minden év december 18-án tartják a kisebbségek napját, megemlékezve a kisebbségek sajátos jogairól. És hogy miért pont ezen a napon? Mert december 18-án fogadták el az ENSZ Nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbséghez tartozó személyek jogairól szóló nyilatkozatát. Az eseményhez kötődően az ország számos helyén szerveznek ünnepségeket. A kisebbségek napján adják át például a Kisebbségekért díjakat, amit a kisebbségek érdekében a közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben kiemelkedő tevékenységet végző magyarországi és határon túli személyek és szervezetek kaphatnak meg.

Máshol a kivándorlók napja ez

A kivándorlók napján a világ számos országában az emberiség sokszínűségét ünneplik. A XXI. században egyre többen hagyják el szülőföldjüket, hogy aztán más országokban éljenek. A föld lakosságának 2 százaléka, több mint 150 millió ember él szülőföldjétől távol. Az emigránsok nemzetközi napját ugyanazért tartják december 18-án, amiért nálunk a kisebbségek napját. Első alkalommal egyébként 2000-ben ünnepelték ezt az eseményt.

131 éve nyűgöz le minket ez a balett

1892. december 18-án mutatták be Szentpéterváron Pjotr Iljics Csajkovszkij orosz zeneszerző Diótörő című balettjét. Érdekesség, hogy ez Csajkovszkij utolsó balettje és egyben utolsó színpadi műve. A történet alapján írta meg E. T. A. Hoffmann A diótörő és az egérkirály című meséjét. A Magyar Állami Operaházban először 1927. december 21-én mutatták be. Az orosz művész egyebek mellett számos hegedű- és zongoraversenyművet is komponált, melyekkel Európában és az Amerikai Egyesült Államokban is nagy sikerei voltak.

Véradás is lehetőség van ezen a napon Fotó: Bús Csaba

Filmes kvízest lesz a Ráday utcában

A Púder Bárszínházba este 18 óra 30 perctől várják a játékosokat, akiknek olyan kérdéseket kell majd megválaszolniuk, mint hogy milyen állatnak öltözik be Ross a Jóbarátok egyik karácsonyi epizódjában, vagy hogy melyik két városban játszódik a 2006-os Holiday című film?⁣⁣⁣ A férőhelyek száma limitált, maximum 40 fő⁣⁣⁣, és a tapasztalatok alapján hamar elfogynak a belépők az eseményre, ezért most is azt javasolják a szervezők, hogy minél előbb regisztráljon, aki menne. Ezt itt lehet megtenni.

Három helyen is lehet vért adni ma Budapesten

Reggel 7 és este 7 között a Közép-magyarországi RVK Intézetben, 12 óra és 17 óra 30 perc között a Sugár Üzletközpont II. emeletén, 10 óra és 16 óra között pedig a Duna Plaza I. emeletén a Posta mellett.

Felhős, szeles időnek lesz ma

Erősen felhős vagy borult lesz az ég az ország nagy területén. Szórványosan előfordulhat eső, zápor is a köpönyeg.hu előrejelzése szerint. Az északnyugati szél nagy területen megerősödik majd, a hőmérséklet pedig 5 és 11 fok között alakul. Budapesten csak 9 fok lesz, a szél viszont 35 km/h-s erősséggel fog fújni.