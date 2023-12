Szívmelengető karácsonyi reklámfilmmel készült a PENNY az Ünnepekre

Az elmúlt években a PENNY komoly megújuláson ment keresztül, amit ez a reklámfilm is tükröz, hiszen eddig Magyarországon nem készült karácsonyi filmje az áruházláncnak. A reklám december 1-től került adásba és rövidebb változatai is futnak konkrét termékajánlatokkal. A közösségimédia-felületeken további tartalmak is megjelennek és promóciós aktivitás is indul majd.