Kotyogós vagy presszó? A nagy kávé dilemma (x)

A presszógép gyors és pontos, gyakran programozható funkciókkal rendelkezik

Fotó: Freepik

Melyik nyújt jobb ízélményt?

A kotyogós kávéfőző igazi klasszikus, amivel aromás és telt ízű kávét készíthetünk. Az alacsonyabb nyomás és a hosszabb főzési idő lehetővé teszi, hogy a kávé gazdag, kissé olajos textúrájú legyen, ami sokak számára nosztalgikus élményt nyújt. Ez a módszer kiválóan kihozza a pörkölt kávészemek karakterét, de kevésbé krémes italt eredményez egy presszógéphez képest.

A presszó kávéfőző ideális választás azoknak, akik intenzív, aromás kávéra vágynak minden nap. A magas nyomásnak köszönhetően gyorsan elkészíti a kávét, megőrizve annak illatát és krém rétegét, amit egy kotyogós nem tud reprodukálni. Az így kapott ital testes, bársonyos és sokszor erősebb ízvilágú.

A használhatóság és kényelem szempontjai

A kotyogós kávéfőző előnyei

A kotyogós egyik legnagyobb erénye a tartósság és az egyszerű használat. Nem igényel elektromos áramot, így kempingezésnél vagy áramkimaradás esetén is remek választás. Könnyen tisztítható, és a karbantartása minimális. Hátránya, hogy egyszerre csak korlátozott mennyiséget készít, és nem állítható be pontosan a főzési hőfok vagy a nyomás.

A presszó kávéfőző előnyei

A presszógép gyors és pontos, gyakran programozható funkciókkal rendelkezik, így egyetlen gombnyomással lefőzhetjük kedvenc italunkat. Sok modell gőzölő karral is rendelkezik, amivel cappuccinót vagy latte macchiatót készíthetünk. Cserébe drágább, nagyobb helyet foglal, és rendszeres karbantartást igényel.

Mit kapunk a pénzünkért?

A kotyogós kávéfőző általában jóval olcsóbb, és hosszú távon kevésbé költséges, hiszen nincs szükség a drága alkatrészek cseréjére vagy szervizre. A presszó kávéfőző ugyan nagyobb beruházás, de ha napi több adag kávét iszunk, és értékeljük a magas minőségű feketét, akkor megtérülhet a befektetés.

A kotyogós kávéfőző olcsóbb, és hosszú távon kevésbé költséges

Fotó: Freepik

Melyiket válasszuk? Segítség a döntéshez

A döntésnél érdemes figyelembe venni, hogy milyen ízvilág van kedvünkre, mennyit szánunk rá, és mennyire fontos a kényelem vagy a hagyományos elkészítési élmény.

Ha a klasszikus, telt ízeket részesítjük előnyben lassabb, rituális kávéfőzéssel, a kotyogós a nekünk való.