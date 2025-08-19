Divatos sneakerek, amelyeket minden nőnek érdemes beszereznie az idei őszi szezonban (x)

RETRO RÁDIÓ

A sneaker mára jóval több, mint egy sportcipő: a modern nő ruhatárának nélkülözhetetlen darabja, amely egyszerre testesíti meg a kényelmet, a stílust és az önkifejezést. Az idei szezonban a tervezők új szintre emelték ezt az ikonikus lábbelit, a klasszikus formákat friss részletekkel, merész színekkel és fenntartható anyaghasználattal ötvözve.

A választék szélessége lehetővé teszi, hogy mindenki megtalálja a saját életstílusához és öltözködési szokásaihoz illő modellt – legyen szó a hétköznapi városi rohanásról, egy elegáns irodai napról vagy éppen egy hétvégi kiruccanásról.

Fotó: Dasha Petrenko / modivo.hu

Milyen sneakerek uralják az idei trendeket?

Az idei szezonban a letisztult, minimalista vonalvezetésű modellek mellett a látványos, retro ihletésű darabok is népszerűek. Az élénk színblokkok, a vastagabb talpkialakítások és a vintage inspirációk mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a sneakerek karakteres kiegészítővé váljanak. A https://modivo.hu/c/nok/labbelik/marka:adidas kínálatában megtalálhatók a szezon ikonikus adidas modelljei, amelyek a sportos és elegáns megjelenést egyaránt támogatják. A fehér, bézs és fekete árnyalatok időtállóak, míg a pasztell vagy neon színek kifejezetten trendkövető választást jelentenek. A chunky, azaz „apuka sneaker” stílus továbbra is jelen van, főként a streetwear irányzatokban, ahol a túlméretezett sziluett határozottan dominál. Emellett egyre népszerűbbek a platformos talpú sneakerek, amelyek nemcsak extra magasságot adnak, hanem nőiesebb, divatosabb megjelenést is kölcsönöznek. A fenntarthatóság jegyében pedig a márkák sorra mutatják be újrahasznosított anyagból készült modelljeiket, amelyek a stílus mellett a környezettudatos szemléletet is képviselik.

Hogyan kombinálhatók a sneakerek különböző alkalmakhoz?

A sneaker legnagyobb előnye a sokoldalúság. Egy klasszikus farmer-póló összeállítást lezser hangulatúvá tesz, míg egy midi szoknyával vagy elegáns nadrággal viselve kifinomultabb irányba tereli a stílust. A https://modivo.hu/c/nok/labbelik/sneakerek/magasszaru-sneakerek/marka:nike platform választékában szereplő magasszárú modellek különösen jól mutatnak őszi-téli időszakban, hiszen a sportos komfort mellett vizuálisan nyújtják a lábat és markáns karaktert kölcsönöznek az öltözéknek. A megfelelő kiegészítőkkel – például egy strukturált blézerrel vagy elegáns kézitáskával – a sneaker akár munkahelyi közegben is stílusos választás lehet.

Milyen színek és anyagok jellemzik a szezon újdonságait?

Az idei szezon palettáját a természetes földszínek, a klasszikus monokróm árnyalatok és a merész, karakteres tónusok határozzák meg. Anyaghasználatban a prémium bőr és a velúr mellett egyre hangsúlyosabbak az újrahasznosított textíliák, amelyek a fenntarthatóság jegyében születtek. Ez a változatosság lehetővé teszi, hogy minden nő olyan sneaker modellt válasszon, amely stílusban, funkcionalitásban és értékrendben is illeszkedik a mindennapjaihoz. Egy időtálló, jól megválasztott sneaker így nem csupán divatos kiegészítő, hanem befektetés is a hosszú távú stílusba. A szezon újdonságai tehát egyszerre szolgálják a mindennapi praktikumot, a divattudatos megjelenést és a felelősségteljes öltözködés iránti igényt. Legyen szó egy elegáns irodai napról vagy éppen egy hétvégi kiruccanásról. 

