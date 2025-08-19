Divatos sneakerek, amelyeket minden nőnek érdemes beszereznie az idei őszi szezonban (x)

A választék szélessége lehetővé teszi, hogy mindenki megtalálja a saját életstílusához és öltözködési szokásaihoz illő modellt – legyen szó a hétköznapi városi rohanásról, egy elegáns irodai napról vagy éppen egy hétvégi kiruccanásról.

Divatos sneakerek, amelyeket minden nőnek érdemes beszereznie az idei őszi szezonban

Fotó: Dasha Petrenko / modivo.hu

Milyen sneakerek uralják az idei trendeket?

Az idei szezonban a letisztult, minimalista vonalvezetésű modellek mellett a látványos, retro ihletésű darabok is népszerűek. Az élénk színblokkok, a vastagabb talpkialakítások és a vintage inspirációk mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a sneakerek karakteres kiegészítővé váljanak. A https://modivo.hu/c/nok/labbelik/marka:adidas kínálatában megtalálhatók a szezon ikonikus adidas modelljei, amelyek a sportos és elegáns megjelenést egyaránt támogatják. A fehér, bézs és fekete árnyalatok időtállóak, míg a pasztell vagy neon színek kifejezetten trendkövető választást jelentenek. A chunky, azaz „apuka sneaker” stílus továbbra is jelen van, főként a streetwear irányzatokban, ahol a túlméretezett sziluett határozottan dominál. Emellett egyre népszerűbbek a platformos talpú sneakerek, amelyek nemcsak extra magasságot adnak, hanem nőiesebb, divatosabb megjelenést is kölcsönöznek. A fenntarthatóság jegyében pedig a márkák sorra mutatják be újrahasznosított anyagból készült modelljeiket, amelyek a stílus mellett a környezettudatos szemléletet is képviselik.

Hogyan kombinálhatók a sneakerek különböző alkalmakhoz?

A sneaker legnagyobb előnye a sokoldalúság. Egy klasszikus farmer-póló összeállítást lezser hangulatúvá tesz, míg egy midi szoknyával vagy elegáns nadrággal viselve kifinomultabb irányba tereli a stílust. A https://modivo.hu/c/nok/labbelik/sneakerek/magasszaru-sneakerek/marka:nike platform választékában szereplő magasszárú modellek különösen jól mutatnak őszi-téli időszakban, hiszen a sportos komfort mellett vizuálisan nyújtják a lábat és markáns karaktert kölcsönöznek az öltözéknek. A megfelelő kiegészítőkkel – például egy strukturált blézerrel vagy elegáns kézitáskával – a sneaker akár munkahelyi közegben is stílusos választás lehet.