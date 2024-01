Jennifer Aniston készen áll a szerelemre

Jennifer Aniston magánélete és az anyasághoz vezető útja, három évtizeden át állandó találgatások tárgyát képezte – azalatt is, amikor Brad Pitt, majd Justin Theroux felesége volt. Most már öt éve szingli, és mint kiderült, ezért leginkább önmagát okolhatja.

Jennifer Aniston újra nyitott a szerelemre (Fotó: northfoto.com)

Túl magasak az elvárásai a férfiakkal szemben

– árulta el korábban a Closernek egy informátor.

„Elképzelhetetlen, hogy Jennifer feliratkozzon egy társkeresőre vagy összejöjjön valakivel azelőtt, hogy a barátai áldásukat adnák rá. Egyszer már rá kellene ébrednie, hogy fel kell hagynia a túlzó követelményeivel, ha találni akar valakit, akivel leélheti a hátralévő éveit”

Többször is próbált teherbe esni

A terhességi spekulációk miatti folytonos piszkálódások néhány éve arra késztették a színésznőt, hogy erőteljes esszét írjon arról a megbélyegzésről, amely azokat a nőket övezi, akik nem vállalnak, illetve nem vállalhatnak gyermeket. Az, hogy lerántotta a leplet a saját küzdelmeiről, segített maga mögött hagyni élete ezen fájdalmas fejezetét, és igyekszik megtalálni a boldogságot egy gyermek nélküli jövőben is.

Nem kell házasság vagy anyaság a teljességhez! Mi magunk határozzuk meg a boldogságunkat

– nyilatkozta a Huffington Postnak Aniston.

„A harmincas-negyvenes éveimben többször is próbáltam teherbe esni, de nem sikerült. Mostanra elengedtem ezt a terhet; megkönnyebbülés, hogy többé nem kell ezen gondolkodnom. A sok éven át tartó hallgatás lelkileg hihetetlenül megterhelő volt számomra. Úgy érzem, ezzel a kitárulkozásommal megszabadultam egy súlyos tehertől”

2024-ben eljöhet érte az igazi!

A színésznő magányos a 2018-as válása óta, ám továbbra is sok a találgatás a szerelmi életével kapcsolatban. Amikor a Jóbarátok 25 éves jubileuma kapcsán Jen színésztársa, David Schwimmer kikotyogta, hogy a forgatás alatt belezúgtak egymásba, de úgy döntöttek, hogy inkább barátok maradnak, az még utólag is sokkolta a rajongóikat. Tavaly év végén felröppent az a pletyka, hogy összejött a The Morning Show-beli kollégájával, Jon Hamm-mel, viszont ez a hír is falsnak bizonyult. Ám a barátai szerint Aniston már tényleg újra nyitott a szerelemre.

„Az elmúlt években sok önreflexiót végzett, ennek köszönhetően készen áll arra, hogy ismét megnyissa a szívét valakinek, és olyan társra találjon, akivel együtt élvezheti a jövőt” – árulta el egy bennfentes a Parade-nek.

Vicces, sikeres, jóképű férfira vágyik, akit nem befolyásol a hírneve. Megfogadta, hogy többé nem gyakorol nyomást magára ebben a témában, és reméli, hogy 2024-ben eljön érte az igazi!

Braddel csak barátok

Jen első férje Brad Pitt volt 2000 és 2005 között. Amikor Hollywood álompárjának férfitagjáról kiderült, hogy beleszeretett az aktuális partnernőjébe, és emiatt elválik a feleségétől, a rajongóik összeomlottak. Az Angelina Jolie-val kötött frigy zátonyra futásakor sokan biztatták a színészt, hogy próbáljon újra összejönni Anistonnal. Az elmúlt években többször is pletykáltak róluk, ám ők inkább maradnak a barátságnál.