Gyászol Britney Spears, szörnyű csapás érte

Összetört szívvel búcsúzott párjától Kaylie Yee táncos-koreográfus: 32 éves korában elhunyt Michael Stein táncos. A férfi többek között Kylie Minogue és Little Mix koncertjein is színpadra lépett, de a karrierje csúcsán Britney Spears Piece of Me turnéján vezette a táncosokat, és többször is szólót táncolt az énekesnő mellett - írja a Mirror.

"Ahogy a könnyek csorognak le az arcomon, csak arra a hatalmas űrre tudok gondolni, amelyet mind érzünk most, tudva, hogy Michael már nincs többé" - írta Yee, aki a szerelme mellett a legjobb barátját is elveszítette. A nő megemlékezett Stein kitartásáról és szakmai alázatáról, amellyel példát mutatott a többi táncosnak is. A férfi a koncertek mellett televíziós műsorokban is gyakran feltűnt, táncolt a Glee-ben és az America's Got Talent vetélkedőben is.