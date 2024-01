Fekete Dávid: Megígértem Istennek, ha eljuttat engem egy bizonyos szintig, a hálám sosem marad el

Sokszor van úgy, amikor csak úgy félrevonulok este és imádkozom szívből: ilyenkor jönnek olyan érzések, amelyeket mintha tényleg fentről kapnék. Ilyen volt ez is, hogy menjek be a győri kórházba és lepjem meg a beteg gyermekeket. Felkértem a nemrég megismert Bing és mesés barátai nevű miskolci társulatot, hogy csatlakozzanak hozzám és menjünk be megölelgetni a gyermekeket, vigyünk pár ruhát és biztató együttérzésünket, támogatásunkat