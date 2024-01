Ez durva! Nem véletlenül akadt ki a magyar színész

A magyar szinkron hosszú éveken, sőt évtizedeken keresztül a világ élvonalába tartozott, már a világ azon országai között, ahol ez a fajta színészi munka egyáltalán létezik. Hogy az utóbbi években mennyit vesztett ázsiójából, arról megoszlanak a vélemények, de tény, hogy egyre kevesebb az olyan ismert hang, amelyeket ezer közül is felismerünk, miközben kapcsolgatjuk a tévét, vagy a streamingszolgáltatók kínálatában böngészünk. Az egyik ilyen „örök darab” Előd Álmos, aki 40 éves korára már 34 évnyi szakmai tapasztalatot „dumált” össze.

Előd Álmos tényleg nem hitt a fülének – Fotó: Viktria Gubo / Facebook

Előd Álmos: „Megérett a világ a pusztulásra...”

A színészt éppen ezért lepte meg, amikor néhány napja belefutott az egyik szolgáltató felületén nagy sikerrel futó Tom Clancy's Jack Ryan című sorozat egyik epizódjába, melyben egy ügynököt alakít. Abban ugyanis egy kollégája hangján szólal meg. Az egykori Jóban Rosszban sorozat sztárja el is mondta véleményét egy TikTok-videóban.

„Ezt én nem értem! Hát én kész vagyok… Tom Clancy's Jack Ryan… Most komolyan, kiválasztanak egy külföldi filmszerepre színészként és a magyar szinkronstáb arra sem veszi a fáradságot, hogy felhívjon és megkérjen, hogy szinkronizáljam már le saját magamat?! Megérett a világ a pusztulásra! Több kollégámmal előfordult már ez az évek során, de most engem is utolért.”

Jó, harag nincs, de megvan a véleményem

– mondta érthető módon csalódással a hangjában a színész.

„Arra jó voltam...”

Bár Előd Ámos nem szórakozott túl jól a történteken, a követői megtették helyette.

„Lehet, nem illett a karakterhez a hangod...” – írta egyikük egy nevetős szmájlival kiegészítve a feltevést, amire a színész is reagált.

„Teljesen igazad van. Anyám is azt mondta: ezt a hangot, hogy mered megütni! Egyébként az eredeti verzióban én beszélek angolul, arra jó voltam…” – fogalmazott Álmos.