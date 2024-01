Diana szelleme üzenetet küldött egykori komornyikjának?

Paul Burrell, az 1997-ben elhunyt Diana hercegné komornyikja volt 10 éven keresztül. Burrell elmondása szerint Diana azóta is az élete része. Most hidegrázós vallomást tett: van, hogy hallja az elhunyt hercegné kuncogását, illetve bizonyos olyan szavakat is hall tőle, mint a "sajnálom" vagy épp "Franciaország".

Diana szelleme kísérteni egykori komornyikja otthonát?/ Fotó: Lusa via AFP

Mindezt a Celeb vagyok, segíts nekem! Szellemjárta a házam című műsorban árulta el, amikor is kamerákat engedett otthonába, miután folyamatosan árnyfigurákat láttak otthon férjével.

Nem értem, miért azt mondaná nekem, hogy Franciaország. Csak egy ok lehet rá, mégpedig az, hogy ő ott halt meg, és én mentem utána oda, hogy hazahozzam őt

– nyilatkozta Burrel hozzátéve azt, hogy Diana alapvetően egy nagyon spirituális személyiség volt. Médiumokhoz, jósokhoz, asztrológusokhoz járt.

Burrel azonban akkoriban nem hitt ebben, úgy, ahogy furcsa módon most sem igazán hisz benne, hogy Diana szelleme valóban meglátogatja őt. Úgy véli, ha valamit mondana akarna neki, akkor felkeresné őt álmában – írja a LADBIBLE.

Ha a hercegném mondani akarna nekem valamit, akkor eljönne hozzám

– közölte.