Retteg a palota: újabb súlyos csapásra készülhet Harry herceg

Ahogy arról korábban már többször is beszámoltunk, alig több mint egy éve került a könyvesboltok polcaira Harry herceg memoárja, Spare címmel (Tartalék). A mű már az első napokban és hetekben eladási rekordokat döntött.

A Buckingham-palota most attól tart, hogy Harry hercege megírja a Spare folytatását (Fotó: AFP)

A herceg könyvében megdöbbentő állításokat fogalmazott meg a királyi családdal kapcsolatban. A műben többek között azt állította, hogy bátyja megragadta őt a gallérjánál fogva, letépte a nyakláncát és a földre lökte őt, Károly királyt is bírálta, amiért édesanyja, Diana halála után nem ölelte őt meg.

A Buckingham-palota most attól tart, hogy Harry hercege megírja a Spare folytatását. Amint arról a Telegraph beszámolt, a palota segítői azt mondták, feltűnt, hogy több fontos részlet is kimaradta kötetből. A megválaszolatlan kérdések között szerepel, hogy milyen valójában Meghan és Katalin kapcsolata, mit mondott valójában Harry és Vilmos az állítólagos vitájuk során, illetve, hogy a királyi család megpróbálta-e valaha is megakadályozni a könyv megjelenését.