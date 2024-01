„Ilyen dühösnek még soha nem láttam” – teljesen kiborult a brit uralkodó, amikor ezt megtudta

Mint később kiderült, Harryék még egy ügyvédi irodát is megbíztak azzal, hogy tudassák a sajtóval, az állításaik igazak az akkori uralkodó engedélyéről. A házaspár később megpróbálta felvenni a kapcsolatot a Buckingham-palotával ez ügyben és kérték őket, hogy adjanak ki egy nyilatkozatot arról, hogy a lányuk a királynő engedélyével viseli a Lilibet nevet, ám ezt hivatalosan is visszautasították – számol be róla a Daily Mail.