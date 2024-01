Szívszaggató részletek derültek ki II. Erzsébet haláláról

2022-ben hunyt el II. Erzsébet, de a megrázkódtatást sokaknak még azóta sem sikerült kihevernie. Nekik most némi megnyugvással szolgálhat a királynő személyi titkárának vallomása: Sir Edward Young elárulta, a 96 éves uralkodót álmában, váratlanul és fájdalommentesen érte a halál - írja a Metro.

II. Erzsébet még az utolsó óráiban is dolgozott Fotó: AFP

Young vallomása is bekerül a királynőről szóló, most készülő memoárba. A könyvben a titkár további részleteket is elárult II. Erzsébet utolsó napjáról. Többek között az is kiderül, hogy mielőtt a királynő elszenderedett volna, az ágyában fekve is dolgozott - a szobában ugyanis megtalálták a piros aktatáskáját, amelyben többek között két lezárt levél és egy lista is volt. A leveleket egyikét legnagyobb fiának, III. Károlynak írta, míg a másikat épp Youngnak, és már javaslatokat is tett arra, kiket tüntessenek ki a következő időszakban egy-egy érdemrenddel.

Még a halálos ágyában fekve is tudta, hogy van rá váró feladat - és el is végezte

- írja a memoár szerzője, Robert Hardman, aki arra is kitér, hogy a királyi család tagjai mind Balmoralba siettek, hogy búcsút vehessenek II. Erzsébettől, de sokan már csak későn érkeztek meg.