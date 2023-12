Újabb tragédia a Carter-családban: 41 éves korában elhunyt Nick és Aaron Carter testvére

Elviselhetetlen lesz a karácsony a Carter-családban: meghalt Bobbie Jean Carter, a Backstreet Boys énekesének, Nick Carternek a kishúga. A sokkoló hírt a nő édesanyja is megerősítette, aki teljesen összetört az újabb tragédiától.

Bobbie Jean már a harmadik Carter-testvér volt, aki meghalt Fotó: Pixabay.com

Az újabb Bobbie Jean nem sokkal testvérének, Aaron Carter halálának az egy éves évfordulója után hunyt el.

Megdöbbenve értesültem lányom, Bobbie Jean hirtelen haláláról; és időre lesz szükségem, hogy harmadszorra is feldolgozzam ennek a szörnyű valóságát

– idézi a TMZ Jane Cartert, aki már két gyermekét is elveszítette.

Nem ez volt az első tragédia a családban

Carterék eredetileg öten voltak testvérek, Bobbie Jean már a harmadik, aki nincs köztünk. Leslie Carter még 2012-ben hunyt el drogtúladagolásban, és csupán 25 éves volt, Aaron Carter pedig tavaly novemberben 34 éves korában hunyt el, szintén túladagolásban. Bár Aaron halálát hivatalosan véletlen balesetnek minősítették.

Egyelőre nem tudni, hogy mi okozhatta Bobbie Jean Carter halálát, sajnos azonban valószínű, hogy testvéreihez hasonlóan vele is drogproblémái végezhettek. A tragédiát pedig csak tovább súlyosbítja, hogy van egy 8 éves kislánya is, Bella, aki korábban már az édesapját is elveszítette.