Sztárban Sztár leszek!: Szikora Robi már kiválasztotta a legjobbat

Karapancsev Kristóf hatalmas lehetőséget kapott magától a legendától, Szikora Robitól, akivel még a meglepetések éjszakáján duettezett a Sztárban Sztár leszek! színpadán. R-Go frontembere élő adásban hatalmas felajánlást tett Majka versenyzőjének, mivel Robi szerint annyira jól alakította őt a fiatal énekes, hogy szeretné meghívni énekelni a december 16-i, debreceni koncertjére. Nem mindennapi lehetőség ez a döntős számára.

Szikora Robi szerint Kristóf kiérdemelte a lehetőséget. (Fotó: Ripost)

Megdolgozott érte

Kristóf a műsor alatt rengeteg jó produkciót tett le az asztalra, amit Robi a duettjük után végig követett. Rá is jött azonnal, hogy van valami különleges a versenyzőben.

„Meglepő volt Kristóf és a legérdekesebb, hogy nem volt humoros. Annyira meglepett, hogy valaki ilyen szinten le tudja venni a hangomat, ami egy spéci hang. Kristóf jól énekel, de ennek a műsornak nem csak ez a lényege, hanem, hogy a legpontosabban utánozzák a hangot. A gyerekekhez tudnám hasonlítani a folyamatot, amikor utánzással tanulják a szülőktől a mosolyt, a hangot, a mozdulatokat. Kristófra visszatérve bravúros volt az összes produkciója számomra ” – kezdte a nagy múltú énekes, aki a showműsorban figyelt fel először Kristóf tehetségére. Úgy gondolja, nem csak őt, de valamennyi általa megtestesített előadót nagyszerűen utánozta.

Karapancsev Krisót hatalmas lehetőséget kapott. (Fotó: BS)

Nagy lehetőség

Szikora Robi hatalmas lehetőséget tett a fiatal énekes elé, aki most bizonyíthat nagy közönség előtt.

„Hát lányos zavaromban ez kijött a számon aznap, amikor együtt álltunk a színpadon. Nem bántam meg a döntésemet, örülök, hogy tudok lehetőséget adni neki, hogy megmutassa igazán magát több ezer ember előtt, mint egy különálló művész ” – jegyezte meg Szikora Robi, aki ugyan a műsorban nem tudott Kristóffal próbálni, most bizony próba nélkül fel se lépnek a színpadra.

El tud innen indulni

A legendás énekes számtalan csodát feltörekvő előadó karrierjét beindította. Kristóf elnyerte Robi elismerését, és úgy véli, van jövő a fiú előtt.

„Voltam régebben mentor, nem is akármilyen közegben, nagyszerű zenészek között és rengeteg fiatal tehetséggel is dolgoztam az elindulásukon. Kristóf is hasonló számomra és azért is drukkolok neki, hogy ezzel, amit kap tőlünk, el tudjon indulni ” – mondta a legenda, aki ugyan két kezén se tudná megszámolni, hányszor töltötte meg már a debreceni Főnix Arénát, ennek ellenére minden koncertje előtt izgul, hiszen a legjobbat szeretné adni mindig a rajongóinak.