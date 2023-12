Stohl András vallomása: Erről nehéz beszélni…

A Jászai Mari-díjas színész egy nem kirívóan ritka, de nem is éppen hétköznapi családmodellben él, hiszen ötgyermekes édesapa, ráadásul a legfiatalabb gyermeke alig 9 hónappal idősebb, mint az unokája, vagyis friss nagypapa is. Stohl András nem is tagadja, hogy nem igazán alakultak ki benne a nagyszülői érzések, vagyis nem egészen úgy, ahogyan az egy átlag ember esetében szokott. A színész-műsorvezető többek között erről is őszintén beszélt a Beköltözve Hajdú Péterhez soron következő, pénteki epizódjában.

Stohl András: 5 gyermek, 1 unoka (Fotó: YouTube)

Stohl András: „Olyan, mintha Róza a hatodik gyermekem lenne...”

„Érdekes, hogy a nagypapaságról nem kérdeztél… De egyébként erről nehéz is beszélni. Pedig hidd el, hogy nem az zavar, hogy nagypapának hívnak.”

Egész egyszerűen annyira közel van a gyermekhez korban, hogy nincs meg az a különbség, amikor a nagyszülő, nagyszülő lesz.

„Mondom a tipikus dolgot. Van a gyereked, aki harmincegy éves, ő a Luca. Ott van a huszonöt éves gyereked, a Franciska és nincs több gyereked, vagyis eltelt huszonöt év, amióta nem született új gyereked. Megszületik Róza az unokád és újra van egy kisbaba huszonöt év után. De nálam ilyen nincs, hiszen van egy tizenöt éves, egy kilenc éves és utánuk egy másfél éves gyermekem. Vagyis nekem olyan, mintha a Róza a hatodik gyermekem lenne. Nincs meg az a fajta vákuum, ami beszívja a nagyszülői érzést” – beszélt érzéseiről Stohl András a Frizbi TV felvételén.

„Hetven-hetvenöt éves leszek, amikor ő tizenöt-húsz”

Hajdú Péter ezen a ponton feltette azt a kérdést, ami feltehetően minden nézőjének fejében megszületik majd. Arra volt kíváncsi, hogy Stohl szerint hol húzódik az a lélektani korhatár, amely fölött már felelőtlenség gyermeket vállalni. András pedig csípőből meg is adta a választ. „Ez egy nagyon jó kérdés! Szerintem itt! De ez személyre szabott. Én ötvennégy éves voltam, amikor Bella született. Azt mondtam magamnak, hogy úgy hetven-hetvenöt éves leszek, amikor ő tizenöt-húsz. Akkor még tudok partnere lenni, ha ez a fizikum és egészségi állapot marad, és az orvosok ennyi mindenen tudnak segíteni, és karban tudnak tartani” – mondta Stohl András, aki kijelentette, szinte bizonyos, hogy nem lesz hatodik gyermeke.