Öngyilkos lett a magyarok egyik kedvenc sorozatának színésze

Billy Miller játszott még a General Hospital és az All My Children című sorozatokban is. 2010-ben és 2013-ban elnyerte a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Emmy-díjat. 2014-ben pedig a legjobb főszereplőnek választották a The Young and the Restless című szappanoperában nyújtott színészi teljesítményéért. Billy Miller édesanyja, Patricia és nővére, Megan gyászolják - írja a Metro.