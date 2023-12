Most lett végképp elege Vilmosnak Harryből: nem tűri, hogy Katalint rasszistának nevezze

Vilmos herceg és Harry kapcsolata mindig viharos és hullámzó volt. Amikor kicsi gyerekek voltak, jó játszópajtások voltak, és édesanyjuknak, Dianának köszönhetően sok közös élményük is volt. Vannak azonban olyan kiszivárgott információk, amelyek alapján azt lehet gondolni, hogy Harry mindig kicsit irigy volt a bátyjára. Kikotyogta egy bennfentes például, hogy Diana rendszeresen nevezte kisebbik fiát a bölcs és igazságos Harry királynak, hogy ne érezze magát háttérbe szorítva a trónörökös Vilmoshoz képest. Diana halálát egészen másképpen dolgozta fel a két fiú: Vilmos kötelességtudóan, az eljövendő felelősség teljes súlyának a vállán méltóságteljesen gyászolt, míg Harry teljesen lezüllött: drogozni kezdett és alkoholba fojtotta bánatát, kétes személyekkel járt kétes helyekre bulizni. Miután kitombolta magát, Vilmos tárt karokkal várta haza, és ismét jóbarátok lettek. Katalinnal együtt hármasban elválaszthatatlanok lettek egészen addig, míg képbe nem került Meghan Markle. A színésznő ugyanis hurrikán módjára mindent felforgatott.

Harry és Vilmos már nincsenek jóban

Amikor Harry és Meghan bejelentették, hogy elhagyják Angliát, azt állították, hogy a királyi család segítsége nélkül szeretnének boldogulni. Nos, ezzel ellentétben a mai napig azzal keresik a kenyerüket, hogy Harry családjáról teregetik ki a szennyest Amerikában, és pletykálnak. Ez azóta több könyvet is inspirált, és az egyik újonnan megjelent műben azt írták, hogy Meghan megnevezte Katalin hercegnét és Károly királyt, miszerint Archie születése előtt arról diskuráltak, hogy remélhetőleg nem lesz túl sötét a bőrszíne a kisfiúnak.

A rasszizmus vádja belengte és felháborította az egész világot, és most mindenki kíváncsi szeme Katalinra szegeződött, és várják, hogy cáfolja a vádakat. A palota politikája azonban az, hogy semmilyen bulvármédiában terjengő hírre nem reagálnak, így erre sem. Egy szakértő azonban elárulta, hogy Vilmos, aki mindig nagyon védelmezi feleségét, minden bizonnyal őrjöng, hiszem feleségét rossz hírbe hozták. Találgatások szerint eddig is nagyon rossz volt a testvérek között a viszony, most azonban egy életre megbélyegezte a kapcsolatukat Meghan - írja a Mirror.