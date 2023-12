Hátborzongató Harry herceg, mire gondolt Vilmos esküvője napján

Habár Harry és Vilmos jelenleg nincs beszélő viszonyban, régebben elválaszthatatlanok voltak. Egymás bajtársaiként segítették át a másikat a nehézségeken, együtt voltak boldog pillanatokban és szomorúakban is. Együtt élték meg édesanyjuk, Diana idejekorán megtörtént temetését is, és Harry végig Vilmos mellett volt 2011-es esküvője alatt is. A walesi herceg nagy napjához kapcsolódva pedig nem akármilyen titokra derült fény.

A királyi testvérpár régen elválaszthatatlan volt. / Fotó: AFP

Erre a máig eltitkolt, kissé hátborzongató részletre is Harry Tartalék című önéletrajzi könyvéből derült fényt. Ugyanabból az irományból, ami a sussexi herceg végleges, és teljes elszakadását okozta királyi családtól. A leírtakból ugyanis kiderül, hogy Vilmos és Katalin esküvőjének helyszíne nem más volt, mint az a hely, ahol 1997 szeptemberében a fiúk eltemették anyjukat: a Westminster Apátság.

Ahogy kinéztem az ablakot és megláttam a westminsteri apátságot szokás szerint felfordult a gyomrom. Arra gondoltam: nincs is annál jobb hely az esküvődre, mint ahol édesanyádat is eltemették. Ezt követően ránéztem Willy-re, és azt kérdeztem magamtól: Vajon ő is erre gondolhat?

- osztotta meg Diana és Károly fiatalabbik fia az emlékeit arról a pillanatról, amikor közös kocsijukkal a szertartás helyszínére érkeztek - írja a Mirror.

Mint ismeretes, azóta a testvérek teljesen elhidegültek egymástól annak ellenére, hogy egy királyi önéletrajzíró, Ingrid Seward szerint a két fiú sosem volt kifejezetten jóban egymással.

Olyan képet festettek róluk, mintha nagyszerű barátok lennének, pedig nem voltak azok. Mindig is hatalmas rivalizálás volt köztük. Sosem voltak igazi jó barátok, így nem látok rá esélyt, hogy bármikor is kibékülnek a közeljövőben. Csak egy újabb katasztrófa tudná összehozni őket, de erre sem látok esélyt.

- nyilatkozta Seward.