Megható: Így énekelt a vak, agydaganatos kislány a királynénak

Karácsonyra meghívták teázni a windsori kastélyba a vak, agydaganatos iskolás lányt. A mindössze 7 éves Olivia Taylor azonban nem érkezett üres kézzel: saját készítésű gyűrűvel lepte meg Kamilla királynét és egy karácsonyi dalt is elénekelt neki.

Fotó: CHRIS JACKSON / AFP

A fiatal lány 17 hónapos kora óta van, és nem sokkal később diagnosztizálták agydaganatával. Amikor beléphetett a windsori kastélyba izgatottan kezdett el ugrálni és azt kiabálta: „Hello, Felség!”

Kamilla a Fehér Szalonba látta vendégül a harcos kislányt és családját. Oliviának maga Kamilla öntötte ki az első csésze teáját. Olivia az első korty után azt mondta: „Imádom a teát”, mire a királynő azt válaszolta: „Ó, te szereted a teát? tTessék, mostantól teázhatsz”.

A kislány nagyon élvezte a szendvicseket is, több sonkásat is kért, de pogácsát, mikulássüteményt és kekszet is fogyasztott a szüleivel és négyéves húgával együtt. Mrs. Taylor elárulta Kamillának, hogy Olivia élete nagy részében kemoterápiás kezelés alatt áll, de jelenleg szünetet tart benne, és nagyon hálásak, hogy pont akkor hívták meg őket, amikor ilyen jól van Olivia. Kamilla erre azt válaszolta, hogy boldognak és beszédesnek látja Oliviát és kérte, hogy vigyék el a maradék süteményt, mert különben ő fogja megenni mindet.

Olivia a teázás végén felállt és elénekelte a Rudolph The Red-Nosed Reindeer-t.