"Elhagy, kinyírom" – Majka felesége nyilvánosan fenyegette meg a rappert

Majoros Hajni sokáig Dundikaként volt ismert a modellvilágban, rengeteg férfimagazin címlapján szerepelt, és az egész országot meghódította a lenyűgöző szépségével. Aztán összejött Majkával, akivel már két közös gyermeke született, és össze is házasodtak – még mindig tombol közöttük a szerelem, teljesen odavannak egymásért.

Majoros Hajni és Majka / Fotó: Metropol

Nemrég kiderült, hogy Majka 16 sikerekkel teli év után többé nem dolgozik a TV2-nél. Pápai Joci is elkerült a csatornától, Till Attila pedig mindkét barátjának megható búcsúüzenetet küldött. Természetesen Majoros Hajni sem hagyhatta szó nélkül a férje váltását, és egy hosszú posztban osztotta meg a gondolatait, amiben leírta, hogy büszke Majkára – majd meglepőmondattal zárult a bejegyzés.

Ha 16 év után elhagy, kinyírom

– írta Majoros Hajni.

A vicces nyilvános fenyegetésre Majka is reagált pár nevetős hangulatjellel és szívecskékkel, szóval nemcsak a követők szórakoztak jól Majoros Hajni posztján, hanem a rapper is, akinek minden bizonnyal esze ágában sincs elhagyni a feleségét, hiszen ebből is látszik, hogy megtalálták egymást, és remekül érzik magukat együtt.