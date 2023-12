Így reagált Till Attila arra, hogy Majka többé már nem dolgozik a TV2-nél

Egészen döbbenetes hírek érkeztek az év utolsó napjaiban, ugyanis kiderült, hogy a nézők legnagyobb örömére végre visszatér a TV2-re a Zsákbamacska, de sajnos az előző műsorvezetők, Majka és Pápai Joci nélkül – a csatorna 2024-es terveiről ebben a cikkünkben lehet bővebben olvasni, akadnak meglepetések.

Majka a Sztárban Sztár leszek! 4. évadában / Fotó: Mate Krisztian

Majka már be is jelentette, hogy egy másik csatornánál fogja folytatni a pályafutását, a döntését pedig azzal indokolta, hogy új impulzusok kellenek neki. A közönség nagyon vegyesen fogadta a hírt, hiszen a rapper rengeteg sikert ért el a TV2-n, legutóbb például a Sztárban Sztár leszek! 4. évadát is elképesztően sokan nézték vele.

Majka egyik jó tévés barátja, Till Attila sem bírta szó nélkül hagyni a híreket, főleg úgy, hogy pár hete még együtt csinálták a Sztárban Sztár leszek!-et. A műsorvezető ezt kommentelte a híresség bejegyzéséhez:

Nagyon fogsz hiányozni!!!! De majd nyomjuk tovább privátban! ❤️🔥 nem akarok a saját ellenségünk lenni nézettségben, de a legnagyobb szeretettel és óriás barátsággal azt mondom: sok sikert babyboy!!!!

Ezek alapján Majka sokakat megdöbbentő váltása nem volt negatív hatással a Tillával való barátságára, hiszen a kedves és támogató hangvételből kiindulva továbbra is jó a kapcsolatuk.

