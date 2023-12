Döbbenetes felvétel került ki Majkáról és a feleségéről, így még sosem láthattuk őket

Majka nemrég óriási sikert ért el a TV2 csúcsprodukciójával, a Sztárban sztár leszek!-kel, ugyanis az ő versenyzője, Karapancsev Kristóf nyerte meg a műsort. Így minden bizonnyal nagyon boldogan fog telni Kristóf karácsonya, de persze Majkáékat sem kell félteni – legalábbis erről árulkodik a legutóbbi videójuk.

Majoros Hajni és Majka / Fotó: Metropol

Majka és az annak idején Dundika néven modellkedő felesége, Majoros Hajni megmutatták, hogyan készítenek együtt mézeskalácsot. Ez rengeteg családnál számít megszokott karácsonyi programnak, de a rappert talán még sosem láthattuk így, éppen ezért érthető, hogy sokan megdöbbentek a felvételen.

Majka egészen rutinos mozdulatokkal készítette a mézeskalácsot, a végeredmény pedig igazán étvágygerjesztő lett, biztosan nagyon ízlett az egész családnak.

Úgy tűnik, hogy Majka mindig képes meglepni a rajongóit, most is rengeteg pozitív kommentet kapott a meghökkent követőitől, akik alig hitték el, hogy a híresség ilyen videót rakott ki magáról. Többen is írták amúgy, hogy náluk is megvolt már a szokásos mézeskalácsozás, így Majka és a szerelme jól időzítettek.

Itt lehet megnézni a felvételt: