Cuki hóembert épített Dér Heni és kisfia

Mint ismert, Dér Heni első gyermekét 2021-ben hozta világra. A kisfiú a Bendegúz nevet kapta. Majd 2023 júliusában közölhette párjával, Bakos Gergővel az újabb örömhírt, miszerint egy második gyermekkel, egy gyönyörű kislánnyal bővült a családjuk, aki a Blanka nevet kapta.

Dér Heni / Fotó: Ripost

Azóta teljes az élete az influenszernek, akinek minden figyelmét lekötik a kicsik. Imád gyermekeivel foglalkozni és bármit megtenni, hogy boldognak lássa őket. Így nem is habozott Dér Heni, amikor végre leesett az első idei hó és azonnal kivitte a szabadba gyermekeit. Heni már csak azért is hálás volt, hiszen két gyermeke most látott először havat. Bendegúz pedig a legtöbb gyerekhez hasonlóan, azonnal vállalkozott egy hóember építésre. Igaz nem esett sok a fehér csodából, de pont a kisfiúval majdnem egymagas hóember sikerült megalkotniuk, ami nemcsak bot kezeket, de szemet, szájat és még hajat is kapott.

„Utolsó simítások..” - írta édes fotójához Dér Heni, amit ide kattintva tekinthettek meg.

„Oooh de édes cukika tetszik Benikének is a hó! Látott már havat??” - írta az egyik rajongó, amire választ is kapott az énekesnőtől.

„Szerintem ennyit még nem!”