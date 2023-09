Dér Heni a férjével közös fotón mutatta meg csodaszép kislányát

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Dér Heni egészséges kislánynak adott életet júliusban. Kisfiának így született egy kishúga is, az énekesnő pedig megtapasztalhatja, milyen „lányos” anyukának lenni. A nagyobbik gyermek, Bendegúz 2 éves nagyfiú már, és imádja a kistestvérét, Blankát.

Dér Heni már nem csak kisfiús anyuka /Fotó: TV2

Most egy intim családi fotót osztott meg Instagram-oldalán az énekesnő, amelyen rajta van a férje, Bakos Gergely is, akit most már az HBO-nézők is ismerhetnek a Híd című sorozatból. A képéhez ezt írta az énekesnő: „Annyira köszönöm neked ezt a csodaszép kislányt! Napról napra jobban élvezem a lányos anyaságot is.”

A megható közös képet a családról ide kattintva tudjátok megtekinteni.