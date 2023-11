Nagyon élvezi: szélben táncolt Dér Heni cuki kislánya

Dér Henrietta Vajdaságból származó magyar énekesnő, aki a Sugarloaf együttesben kezdte pályafutását. Kommunikáció-média szakos, valamint politológus és operaénekesi diplomával rendelkezik. Azonban mégis, amire a legbüszkébb az a családja.

Dér Heni / Fotó: Ripost

Bakós Gergőtől 2021-ben született meg első gyermeke, Bendegúz. Idén júliusban pedig megérkezett közös kislányuk, Blanka is. Második gyermekük születésével immár négytagúvá bővült a családjuk.

Az énekesnő egyébként nagyon vigyáz gyermekeire, épp ezért a közösségi médiában is ritkán oszt meg róluk fotót. Ha pedig rajongói legnagyobb örömére, mégis kivételt tesz, akkor is igyekszik kitakarni a picik arcát.

Most azonban megtört a jég és nemcsak kislánya arcát láthattuk, de azt is, hogy milyen boldogan táncol a szélben. Blanka cuki táncát Dér Heni Instagram-oldalán nézhetitek meg. A vastag overáll sem állhatta meg a virgonc gyermeket, amiről a hozzászólások között az is kiderült, hogy egykoron Henié volt.

Erre az overálra fogja majd mondani, hogy Anyaaaaa, ezt meg hogy adhattad rám???

- jegyezte meg az egyik kommentelő.

Úgy hogy anyáé volt, mama öltöztette…

- válaszolt azonnal sok síró nevetős smileval fűszerezve Heni.