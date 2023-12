Erdélybe utaznak és lemondanak a zenélésről – A Bagossy Brothers Company karácsonya

Bagossy Laci és Bagossy Norbi is Erdélyben töltik a karácsonyt, ami már szinte hagyomány számukra. A fiúknak már életforma az utazás, erre az útra azonban Laci felesége is velük tart, ugyanis Barbara is Erdélyből származik. Pontosabban gyergyószentmiklósi, mint a Bagossy testvérek.

Mindig sokat utazunk, karácsonykor pedig szinte mindig haza megyünk

— mesélte lapunknak Laci. Várhatóan különösen óvatosak lesznek idén, mivel Barbara várandós, amit csak nem rég jelentettek be hivatalos formában. A basszusgitáros hangsúlyozta, hogy emiatt nagyon odafigyelnek majd a biztonságra és a sok pihenésre út közben.

Norbi egyedül utazik

Bár Bagossy Norbi nem szívesen beszél a magánéletéről, az szinte nyílt titok, hogy jelenleg nincs párja, így feltehetően szingliként tölti az év utolsó pár napját is. Persze nem lesz egyedül, hisz a családja, a testvére és a testvére feleségének rokonai látják vendégül az ünnepek alatt.

Anyukánkkal töltjük a karácsonyestét, másnap pedig Barbara szüleihez megyünk át Norbival együtt. Majd egyébként 26-án István, 27-én János éneklést tartunk

— mondta Laci. Na de mit jelentenek ezek a szokások?

Régen különböző vallásokhoz, különböző névnapi köszöntések tartoztak, a téli névnapoknak pedig különösen nagy kultusza volt. Azóta ez vallástól független lett és már teljesen a székelyekhez kötik. Az akkori köznemesi mentalitás szerint a vidéki élet unalmát szerették volna mulatsággal elütni, ezért a legények már hajnalban elindultak az Istvánokat, Jánosokat köszönteni. Egész nap bort ittak, énekeltek, szórakoztak. Tehát a Bagossy testvérek ehhez hasonlóan székely tradícióknak megfelelően buliznak egy nagyot a karácsonyi meghittséget követően.

Bagossy Norbi úgy tűnik jelenleg szingli. (Fotó: Facebook)

Szilveszter a Bagossy Brothers Company számára

Norbi és Laci is otthon tölti a szilvesztert. Otthon, azaz Erdélyben. Zenélni pedig nem fognak egy korábbi rossz tapasztalat miatt.

Inkább családiasan töltjük az időt, esetleg barátokkal egy erdőszéli házban

— mesélte Norbi. Ilyenkor kocsmákba, vagy helyi klubokba se szeretnek járni, mert nekik ez nem igazán szórakozás. Ha barátokkal vagy a családdal összeülhetnek pár órára valahol egy eldugott helyen az teszi őket boldoggá.

Szilveszterkor nem szívesen koncertezik a Bagossy Borthers Company. (Fotó: Facebook)

„Elégedettek vagyunk”

Nemrég jelent meg a Bagossy Brothers Company eddigi munkásságáról szóló egész estés dokumentumfilm 10 éve úton címmel. Az évtizedes történelmet két órába sűrítették és megjelenítenek benne exkluzív tartalmakat, archív felvételeket, valamint különböző interjúkat is. A film középpontjában az MVM Dome nagykoncert áll, sőt maga az ötlet is eleinte ennek leforgatásával kezdődött.

Ezt egy új szakasz elejének érezzük. Mi mindig előre tekintünk és ha lehet így fogalmazni akkor folyamatosan álmodozunk

— mondta Norbi a lapunknak. A fiúk hatalmas sikernek könyvelték el ennek a projektnek a megvalósulását, ugyanakkor már most a jövőbeli a tervekre koncentrálnak, mivel rögtön mesélték is tovább mi lesz még a télen.

Lesznek még meglepetések. Például egy újabb Budapest Park koncert

— kezdte Laci.

Minden programunkkal az ünnepi hangulatot próbáltuk és próbáljuk átadni

— folytatta Norbi, aki arról is beszámolt, hogy többször megjelenhetnek váratlanul valahol vidéken egy rövid koncert erejéig. Ez a legújabb ajándékuk rajongóik számára, hogy pár órával az esemény előtt teszik csak közzé a fellépés helyszínét, amivel eddig is óriási meglepetéseket tudtak okozni. Hasonlókat terveznek január folyamán is.