Apa lett a sármos zenész, először mutatott képeket a babájáról

Megszületett Michael Clifford és Crystal Leigh első gyermeke. A 5 Seconds of Summer nevű ausztrál pop-rock zenekar énekese és gitárosa 2019-ben, megismerkedésük harmadik évfordulóján kérte meg barátnője kezét Balin, ugyanazon a helyen, ahol annak idején elcsattant köztük az első csók.

Fotó: Pixabay

Most pedig az Instagramon osztották meg örömhírüket, egy sor képet mutatva be újszülött lányukról. Lua Stevie október 30-án látta meg a napvilágot Georgiában, amely édesanyja szülőföldje.

Crystal több mint 24 órán át vajúdott, amit nagyon nehéz volt végigasszisztálnom, különösen a vége felé, amikor néhány komplikációnk volt. Tehetetlennek éreztem magam, de ő erős maradt: míg én a nehéz szakaszokban sírtam, ő úgy viselte, mint egy katona

- mondta el Michael a People magazinnak.

Együttese 2013-ban szerzett hírnevet, amikor együtt turnéztak a One Directionnel. Egy évre rá jött ki a She Looks So Perfect című daluk, aminek a segítségével világszerte ismertségre tettek szert. Összesen öt albumot adtak ki, köztük a legújabb a 5SOS5, mely 2022. szeptemberében jelent meg.