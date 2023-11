Sokkolta orvosa a TV2 sztárját

Tuvic Aleksandrát sokan a Kőgazdag Fiatalokból ismerhették meg, és mától egy újabb oldalát fogja megmutatni ismét a tévé képernyőin keresztül. Ugyanis Aleksandrát a hétfőn induló Párharcban láthatják viszont a nézők.

Fotó: TV2

A TV2 sztárja a Borsnak mesélt a forgatásról, és arról, hogy milyen hírt kapott az orvosától:

− Tíz kilóval mutatott alattam többet a mérleg a forgatás során, az arcom is úgy fel volt puffadva, hogy magamra sem ismertem. Pajzsmirigy-túlműködésem volt, sőt, mondhatni elhalt a pajzsmirigyem. Az első orvos, akit felkerestem, sajnos rosszul állította be a gyógyszereket, ami egy jojózást eredményezett. A forgatás idején is naponta be kellett vennem a gyógyszereimet, ráadásul egyszer meg is fáztam a műsor alatt. Bár nagyon élveztem ezt az új kihívást, a sportteljesítményemre nem vagyok túlzottan büszke, ráadásul életem végéig gyógyszereket kell szednem − mondta Aleksandra a lapnak.