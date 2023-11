Nem számít a korkülönbség! Péterfy Borinak csapja a szelet a fiatal magyar zenész

A fiatal zenész igazi rocksztárnak tekinti Péterfy Borit, és a korkülönbség ellenére kifejezetten vonzónak is látja. Bár a két fél között nincs aktív kapcsolat, egy zenei együttműködésre nyitott lenne a Farm VIP egykori győztese, sőt a 2024-re irányuló bakancslistáján szerepel is a közös munka Borival. Fehér Holló beszámolt még álmatlanságáról és vadonatúj hobbijáról is.