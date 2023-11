„Most is kiderült: mindig van lejjebb” – Jakupcsek Gabriella felháborodottan üzent

Nem először élnek vissza Jakupcsek Gabriella nevével, képmásával a csalók, akik mindenféle, hangzatos ígéretekkel megtámogatott, minimum gyanús, gyógyulásokat, egészségügyi javulásokat ígérő portékákat próbálnak eladni vele. „Legelőször 3 évvel ezelőtt tettem feljelentést a rendőrségnél” – írja legfrissebb Instagram-bejegyzésében a népszerű műsorvezető.

Jakupcsek Gabriella (Fotó: Hagymási Bence)

Jakupcsek az Instagram-oldalán nevez meg több olyan terméket, amelyet az engedélye nélkül vele reklámoznak.

„(...) nektek jelzem, itt, hogy a legutóbbi három termék Uromexil, Germivir és Depanten névre hallgat. Köszönöm, hogy egyre többen figyelmeztettek a hasonló tartalmakról, és a jövőben is kérem, hogy segítsétek a munkánkat az internetes csalók elleni harcban. És ne felejtsétek, ehhez ti is kelletek; ne dőljetek be az ilyen teljesen valószerűtlen álhirdetéseknek!”

– figyelmeztet. Majd így folytatja:

„Mint az oldalamon már többször, videóban is felhívtam a figyelmet erre az ijesztő és veszélyes jelenségre, amikor is rémisztő betegségekre «csoda gyógyírt” kínálnak, most is megteszem. Amit az oldalamon láttok, az, és csakis az a valós együttműködés, ha valamilyen termékhez a nevemet adom, az a social media oldalaimon biztosan megjelenik majd. Minden más kamu.”

Bár úgy tűnik, Jakupcsek Gabriella szélmalomharcot folytat a nevével, fotójával visszaélő csalók ellen, nem adja fel és tovább küzd!

„Legyetek nagyon óvatosak, szkeptikusak, mert mint most is kiderült: mindig van lejjebb. Amikor azt hiszem, hogy a legfelháborítóbb csalás már megtörtént, újra és újra jön valami, ami felülmúlja az előzőt. A mostani az eddigiek legalja, ráadásul ordít róla, hogy csalás. A montírozott kép annyira dilettáns, abszurd, már-már nevetséges kategória, hogy aki ezt elhiszi, azon már sajnos nem tudok segíteni. Pedig higgyétek el, szeretnék. Felháborít, hogy rászoruló, beteg embereket vernek át ezek a csalók, kihasználva a jóhiszeműségüket és kétségbeesésüket! A gyanús tartalmakat kezeljétek fenntartással, egészséges gyanakvással a jövőben is, és betegség esetén forduljatok szakemberhez, orvoshoz! Köszönöm.”

– írja a népszerű műsorvezető.