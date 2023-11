Ifj. Schobert Norbert: „Sok hátránnyal járt, hogy kik a szüleim"

A sztárok és celebek élete sokszor csupa csillogásnak tűnik, pedig nem az. Nekik is vannak nehézségeik, sőt gyerekeik, a „sztárcsemeték” gyakran rosszabbul járnak, mint ők. A fiatalok szenvedik meg szüleik hírnevének átkát, mondván, nekik aztán végképp könnyű. Bántalmazzák is őket ez miatt, hiszen a nyilvánosság folyton figyelő tekintete előtt vannak. Így járt Schobert Norbert és Rubint Réka fia, Schobert Norbert Jr. , „Norbika” is. Most élete első nagy interjújában elmesélte, sokszor inkább átok volt, mintsem áldás, hogy mindenki tudta, mivel is foglalkoznak szülei, ő pedig kövérkés gyerek volt.

Sokat bántották kicsiként Fotó: Bors

Szóban mindig bántottak, hogy hájpacni meg dagadék, meg hogy mit szólnak ehhez a szüleim…

– mesél iskolásnapjairól a fiatal a Frizbi Hajdú Péterrel című műsorának ajánlójában, amit maga a műsorvezető töltött fel Instagram-oldalára.

Norbi azt is elárulja, hogy nem a szülei ellen akart lázadni a kinézetével, egyszerűen csak nem tudta kontrollálni magát.

Valamiért be nem állt a szám és egyfolytában ettem.

Hajdú Péter természetesen nem hagyhatta ki a kérdést: milyen híres szülők gyerekének lenni: