Óriási lépésre készül, elhagyja Európát a magyar válogatott sztárja?

Tarthatatlanná vált Gulácsi Péter helyzete az RB Leipzig labdarúgócsapatánál, de februártól megoldódhat a problémája. Az 51-szeres magyar válogatott kapus kis híján egy évnyi lábadozás után, szeptemberre felépült ugyan súlyos térdsérüléséből, de német klubjánál szinte semmi esélye nem maradt újra rendszeresen játszani. A kispadozás azonban 33 éves létére sem lehet ínyére, de azért is tanácsos új kenyéradó után néznie, hogy – ha Szoboszlai Dominikék a héten megteszik az utolsó lépést a kvalifikációhoz – jó formában részt vehessen a jövő nyári, németországi Európa-bajnokságon. A legfrissebb hírek szerint jövőre New Yorkban tehet ezért.

Gulácsi marad a Red Bull kötelékében, de télen csapatot, bajnokságot és kontinenst vált? Fotó: Twitter/rbleipzig

A napokban derült ki, hogy a Lipcsében még Gulácsinál is fél évvel régebben (2015 januárja óta) szolgáló Emil Forsberg télen a közös főszponzor révén testvércsapatnak számító New York Red Bullshoz igazolhat. Később a lipcsei Volkszeitung úgy értesült: a 84-szeres svéd válogatott támadóval együtt Gulácsit is az észak-amerikai profiliga (MLS) rájátszásának nyolcaddöntőjéig jutott New York-iak ajánlata segítheti ki a slamasztikából.

Die Transferphase wirft ihre Schatten voraus: @RBLeipzig steht der Abgang eines Fanlieblings bevor. Emil #Forsberg strebt einen Winterwechsel an und könnte Peter #Gulacsi gleich noch mitnehmen. @schfer_g beleuchtet die Hintergründe. #RBLeipzig #transfers https://t.co/RD0yHT4jnJ — LVZ Sport (@LVZSport) November 14, 2023

Ez már csak azért is kézenfekvő megoldás, mert a két játékos ügyeit ugyanaz a menedzser intézi.

A szerződése szerint 2025-ig a némt klubhoz kötött Gulácsi Péter közel nyolc éven át kirobbanthatatlan volt a lipcseiek kezdő tizenegyéből, bárkivel is kellett versenyeznie a kapusposztért. Közben ő a német topliga egyik legjobbjává vált, ugrásszerűen fejlődő csapata pedig a német másodosztálytól Bundesliga-dobogós helyezésekig, Bajnokok Ligája-elődöntőig, Német Kupa-és Szuperkupa-győzelemig jutott.

Tavaly októberben azonban a „Pete, A Fal” becenéven emlegetett magyar klublegenda, akkori csapatkapitány keresztszalag-szakadása megnyitotta az utat a helyettese, Janis Blaswich előtt, aki élt a lehetőséggel. Azóta bomba formában véd, a korábbi lipcsei vezetőedzőből lett szövetségi kapitány, Julian Nagelsmann éppen most hívta be 32 éves újoncként a német válogatottba. Ráadásul jövő nyáron érkezik a keretbe egy újabb komoly posztrivális: a Konferencia-ligában az FTC ellen oda-vissza ikszelő Genk 21 éves belga szupertehetsége, a már tavaly 10 millió euróért (3,8 millió euró) szerződtetett Marteen Vandevoordt.