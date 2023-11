Hihetetlen sztorit árult el Csuti: Elsírta magát egy randin

Szombaton a negyedik élő showjához érkezik a Dancing with the Stars. A még versenyben lévő hét páros különleges estére készül, ugyanis a 100. születésnapját ünneplő Disney-vel együttműködésben a legnépszerűbb ikonikus mesék elevenednek majd meg a színpadon. Ráadásul különleges vendégek is érkeznek a stúdióba, Kardffy Aisha pedig a Dancing with the Starsban mutatja be a vadonatúj Kívánság című Disney film betétdalát.

A párosok ismét arra készülnek, hogy lenyűgözzék a zsűrit és a nézőket: Radics Gigi és Baranya Dávid A kis hableány, Király Linda és Suti András a Herkules, Hunyadi Donatella és Bődi Dénes a Mulan, Marics Peti és Stana Alexandra a Coco, T. Danny és Lissák Laura az Aladdin, Krausz Gábor és Mikes Anna A szépség és a szörnyeteg, míg Szabó András Csuti és Tóth Katica a Tarzan egy-egy betétdalára táncol majd. Az üzletember nem titkolja: imádja a meséket.

„Nekem óriási gyermekkori visszaemlékezés volt az egész hét és a Tarzan különösen – árulta el a TV2 kamerája előtt Csuti. – Majdnem azt mondtam, hogy ennek a mesének van felnőtt filmes verziója is, de szóval készült belőle rendes film is. Nekem a kedvenc Disney mesém a Coco, az egy hihetetlenül aranyos történet, na és legnagyobb kedvencem a Tarzan. Nagyon sok rajzfilmen tudok sírni egyébként, rendesen be tudok könnyezni ezeken. Ott van rögtön az Oroszlánkirály, azon minden egyes alkalommal elsírom magam. De anno még a Kis hableányt is megkönnyeztem. De nem csak meséken, filmeken is simán elerednek a könnyeim, ilyen a Ghost, meg a Távkapcs.”

A sztárapuka utóbbiról azt is elmesélte, hogy évekkel ezelőtt neki ez randi filmje volt. Meghívta a leányzót moziba, egy jó vígjátékot akart vele megnézni.