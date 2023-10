Csuti vallomása: „Túl hamar alakítottak ki rólam negatív képet, nem hittek bennem és abban, hogy egyedül is tudok érvényesülni”

Szombaton újra táncra perdülnek kedvenc hírességeink, a párok ezúttal extra kihívás elé néznek. Ugyanis mindenki ajánlja majd valakinek a Dancing with the Stars-beli produkcióját. Szabó András Csuti például azoknak üzen, akik nem hittek benne, és abban, hogy egyedül is tud érvényesülni.

Csuti nagyon élvezi, hogy alanyi jogon bizonyíthat egy showműsorban. (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

„Nincsen ingyen ebéd"

„Szerencsére népes baráti kört tudhatok magaménak mind a való életben, mind a social médiában” – kezdett bele a Metropolnak nyilatkozva Csuti.

„Ha az ember vállalja az ismertséget, annak bizony vannak hátulütői is. Nincsen »ingyen ebéd«, nem lehet csak a jót kivenni belőle. A jó együttműködések, a jó fizetés kecsegtető, de vele jár, hogy lesznek rosszakarók is. Ezt eleinte elég nehezen viseltem” – ismerte el, majd hozzátette: a tévéműsorokban való szereplés is kétélű fegyver. Csuti úgy érzi, hogy mikor korábban egy páros realityben szerepelt, sokan téves képet alakítottak ki róla.

Úgy éreztem, sokan félreismertek, és az alapján ítéltek meg, amit egy bizonyos tematika szerint összevágott tévéműsorban láttak rólam. Túl hamar alakítottak ki rólam negatív képet, nem hittek bennem és abban, hogy egyedül is tudok érvényesülni

– fejtegette Csuti.

„A legfontosabb, hogy Katicának megfeleljek"

„A Farm VIP-ben már bizonyíthattam, és nagyon sok visszajelzést kaptam másoktól arról, hogy félreismertek, kellemesen csalódtak. Így van ez most a Dancing with the Stars-szal is, nagyon jó érzés, hogy ilyen sokan szavaznak rám, ránk. Pillanatnyilag egyébként a legfontosabb, hogy Katicának megfeleljek” – fogalmazott az üzletember, utalva profi táncpartnerére, Tóth Katicára. A táncosnő hétről hétre igyekszik kihozni a maximumot a műsorban Csutiból, aki nagyon élvezi ezt a fajta csillogást és szórakoztatást.

Az első adásban bécsi keringőt táncolt a páros, azután country-t. Vajon mivel készülnek most szombatra? (Fotó: Szabolcs László / Bors)

„Péntek délelőtt lezajlott a főpróba, szerintem nagyon jól sikerült, akár ebben a pillanatban is indulhatna az élő show” – tette hozzá magabiztosan Csuti, majd elárulta, már az első két produkciójuk, a keringő és a country is nagyon eltérő volt, mint mondja: észak és dél – s ezúttal megint a szélrózsa másik irányába kalauzolják el a nézőket.