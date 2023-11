Önbizalomhiánnyal küzdött a Sztárban Sztár leszek! dögös énekesnője

Javában dübörög a Sztárban Sztár leszek!, ahol rengeteg tehetséggel találkozhattak a nézők a negyedik évadban is. Az ország legnagyobb házibulijában méretteti meg magát Halász Rebeka is, akit a kilencedik adás után csíptünk el a színfalak mögött. A feltörekvő énekesnő hosszan beszélt arról, hogy mit adott számára a műsor és azt is megosztotta, hogy mi ad számára erőt a verseny folyamatában.

Rengeteget adott a műsor Halász Rebekának (Fotó: Szabolcs László)

Megváltoztatta a műsor

Rebekát a veszélyzónából juttatták tovább a nézők az elődöntőbe, a fiatal tehetség pedig nagyon izgult a továbbjutása miatt, ugyanis elmondása szerint már most rengeteget adott neki a műsor és szíve szerint meg sem állna egészen a döntőig. A fiatal szépség elárulta a Metropolnak, hogy teljes személyiségbeli átalakuláson is keresztülment a műsor kezdete óta.

Önbizalomhiánnyal jöttem ide a műsorba. Voltak olyan problémáim, hogy amikor először színpadra léptem, meg sem mertem szólalni. Most már sokkal felszabadultabb vagyok, illetve már azt is érzem, hogy a produkciók alatt elkezdett kijönni a valódi énem

– árulta el Rebeka, aki azt sem tagadta, hogy korábban nagyon sokan bántották őt, mert előítéletesek voltak vele csinos külseje miatt.

Rajongóiból merít erőt

Arról is érdeklődtünk a fiatal tehetségnél, hogy van-e esetleg számára egy olyan kedves személy, aki hétről-hétre támogatja őt. Rebeka ügyesen kitért a válasz elől, ami érthető is, hiszen a tehetséges szépség az élő show-k forgatása előtt szakított vőlegényével, így biztosan idő kell még számára, hogy rendezni tudja a gondolatait szerelmi téren. Mindazonáltal azt fontosnak tartotta kiemelni, hogy mennyire hálás minden szavazatért.