Sokk a Sztárban sztár leszek! műsorában: Opitz Barbit kezdték kritizálni a mesterek

Halász Rebeka ma valósággal felrobbantotta a TV2 stúdióját. Olyan hangokat énekelt ki a Sztárban sztár leszek! show-jában, amikről azt sem tudtuk, hogy vannak, emiatt pedig valamennyi mester álla leesett. Fantasztikus hangutánzásokat produkált, amikor Opitz Barbinak öltözve lépett színpadra. Hamarosan azonban jött a sokk is, ugyanis belépett mellé az igazi Opitz Barbi is.

Opitz Bariék nagyszerű show-t nyomtak

Az azonban mindenkit megdöbbentett, hogy Rebeka nem kicsit énekelte le Opitz Barbit. Tisztább és erőteljesebb hangok jöttek ki Rebeka hangján, ez pedig a mestereket is meglepte.

Opitz Barbibb voltál az Opitz Barbinál is

- mondta Köllő Babett, amire elhangzott az a vélemény, miszerint Barbi előtérbe engedte Rebekát. Tóth Gabi azonban hamarosan helyesbített, és elárulta, hogy Barbi most nagyon beteg, és már annak is örülni kell, hogy még ilyen állapotban is el tudott jönni.