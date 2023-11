Tóth Gabi és Majka már az első produkció után egymásnak ugrott - Videó

Épp hogy berobbantották a versenyzők egy megható tisztelgéssel a Sztárban sztár leszek! negyedik évadának hatodik adását, nem sokáig maradt meg a békés légkör.

A pontozás után Gabinak meg kellett vigasztalni Rebekát / Fotó: Metropol

Az első produkcióban Halász Rebeka a híres rocker Axl Rose bőrébe bújva adta elő a Welcome to the Junge című számát. A versenyző produkciójának értékelése során üvöltözésig fajult a nézeteltérés. Tóth Gabi nem tartotta korrektnek Majkát, a rapper azonnal visszavágott, sőt még a hangját is felemelte.

Az egész konfliktus abból fakadt, hogy Majka újfajta logikával kezdte meg a pontozást. A rapper 7 pontot adott Rebekának és kijelentette: hozzá fogja mérni a következő énekeseket és úgy fog nagyobb illetve alacsonyabb pontszámot adni. Váratlan döntését azzal indokolta, hogy szeretné elkerülni a pontegyenlőségeket. Ezt pedig Gabi támadásnak vette, és úgy érezte, hogy alul pontozza a versenyzőjét.