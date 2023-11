Megható módon tisztelegtek Matthew Perrynek a Sztárban sztár leszek! műsorában

Mint arról a Metropol beszámolt, egy héttel ezelőtt 54 évesen elhunyt Matthew Perry amerikai színész, akit az egész világ a Jóbarátok című sorozatból ismert. Milliók kedvence 10 éven át volt főszereplője a vígjátéknak, melyben Chandler Binget alakította. A Jóbarátok sztárjának családja és barátai a Los Angeles-i Forest Lawn Memorial Parkban gyűltek össze péntek délután, hogy végső búcsút vegyenek a szeretett színésztől. A temető a Warner Bros Stúdióval szemben található.

Október 11-én, vasárnap este Matthew Perry előtt tisztelegve a Sztárban sztár leszek! versenyzői a főcímdal azaz I'll Be There for You ikonokus dalának az előadásával kezdték meg az adást. Íme a megható produkció: