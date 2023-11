Csuti cuki titkot árult el a gyermekeiről: „Otthon mindig dancingeset kell játszani velük”

A Dancing with the Stars ugyan véget ért Szabó András Csuti és profi táncos párja, Tóth Katica számára, a táncról azonban nem mond le az üzletember. Katicát a nézők továbbra is láthatják a műsort nyitó közös produkciókban, Csuti pedig megfogadta, ezután is vesz táncórákat, sőt szeretné, ha gyermekei, Medox és Nina is kipróbálnák magukat a különleges mozgásformában.

Csuti nem hagy fel a táncolással, szeretne Katica óráira járni még Fotó: BS / Bors

„Mindig dancingeset játszunk”

„Megmarad a tánc ezután is az életemben. Ki kell logisztikázni, ugyanis ahol Katica az óráit tartja, az a város másik fele hozzám képest” – kezdett bele a Metropolnak nyilatkozva Csuti, majd elárulta:

„Mostanában a gyermekeimmel is mindig dancingeset játszunk otthon, amikor velem vannak. Katicának mutattam is a felvételeket, ahogy a kisfiam countryzott, és nagyon imádta. Mindig mondtam, hogy: »mehet!«, erre Medi kijavított: »nem így, apa, hanem ahogy nálad volt a tévében! Valami felvezető szöveggel!«” – idézte fel mosolyogva Csuti, aki egyértelműen nyertesnek érzi magát a műsorban.

„A paso dobléba szerelmes voltam”

„Felnőtt fejjel, saját magamon is tapasztaltam, hogy milyen szintű stabilitást, balanszot tud adni a tánctudás, mennyivel légiesebbé válik az ember napi négy vagy több óra tanulástól, gyakorlástól. Fontos elméleti tudásra is szert tettem a táncnak hála, ami később is kamatoztatható. Menő tudni a táncok kultúráját: honnan ered, mi miért van. A paso dobléba például teljesen szerelmes voltam. Megtanultam, hogy azért van a test előtt, oldalt a kéz, mert olyan, mintha torreádorként fognánk a bika előtt a vörös leplet” – taglalta, majd hozzátette: a táncos műsoron felbuzdulva szeretné beíratni a gyermekeit táncórákra.

Az itt tanult gyakorlati és elméleti tudást szeretném átadni a gyerekeknek. Majd meglátjuk, mennyire fog nekik bejönni. De mindenképp szeretnék egy kísérletet tenni rá.