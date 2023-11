Megtörte a csendet Bruce Willis lánya: ilyen állapotban van a nagybeteg színész

Mint arról már több cikkben is beszámoltunk, Bruce Willis frontotemporális demenciával küzd. A színész állapotáról korábban már többen is megszólaltak, többek között a felesége is.

Bruce Willis lánya elárulta, hogy milyen édesapja állapota– Fotó: Jim Spellman / Northfoto

Most lánya, Tallulah Willis bepillantást engedett abba, hogy édesapja hogyan viseli a betegséget. Willis lánya azt mondja, kettősséget érez, mikor apja állapotáról beszél.

Ő ugyanolyan, és amit azt hiszem, ebben a tekintetben megtanultam, hogy ez a legjobb dolog, amit kérhetünk. Csak szeretetet látok, amikor vele vagyok. Ő az apám és szeret engem, és ez felbecsülhetetlen érzés

– mondta Drew Barrymore műsorában a 29 éves Tallulah.

A betegség a demenciás betegségek egy ritkább válfaja, mely olyan agyi rendellenességeket jelent, melyek az agy homloklebenyét és/vagy a halántéklebenyét érinti. Ezek az agyterületek felelősek a személyiségért, a viselkedésért, a beszélt nyelvért és annak megértéséért.