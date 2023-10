Újrateremtik-e Berki Krisztiánt, vagy Krausz Gábor hogy érzi magát a szakítása után? Ezek voltak a hét legolvasottabbjai!

Rengetegen voltatok kíváncsiak Berki Krisztián újratemetésére, de nem hagyta hidegen a Metropol olvasókat Krausz Gábor és Mikes Anna kapcsolata sem. Nos, íme a hét legolvasottabb írásai, ezekre érkezett a legtöbb kattintás a héten.

„Messze nyugszik tőlünk és ez így is marad”

Berki Krisztián 41 évesen, tragikus hirtelenséggel hunyt el tavaly. Testét hajnalban a nagyobbik lánya találta meg a lakása teraszán. Özvegyével, Berki Mazsival és édesanyjával együtt gyászolt az ország. Az ügy hatalmas port kavart, ráadásul máig nem tisztázott, vajon mi okozta ténylegesen az izomceleb halálát. Most azonban arról olvashattunk, hogy gyászoló édesanyja végül csatát nyert-e Mazsival szemben, és újra temetheti-e saját fiát Tatabányán, ahol szerette volna.

Bár egy éve nagyon elszántak voltunk, még ügyvédnél is jártunk, mára elfogadtuk a megváltoztathatatlan helyzetet. A gyermekünk messze nyugszik tőlünk és ez így is marad

– mondta Krisztián édesanyja, Júlia asszony.

Krisztián tavalyi halála még mindig sok titkot rejt (Fotó Végh István)

Krausz elárulta a titkukat Mikes Annával

Krausz Gábor élete az utóbbi hónapokban nem volt egyszerű, hiszen kiderült, hogy válik Tóth Gabitól, a Séfek séfe új évada is bemutatásra került, ráadásul még a komfortzónájából is kitört, és elvállalta a Dancing with the Stars című táncos műsort is. A következő adásban pedig a páros produkciója Olaszországhoz kötődik majd, amiért a táncosok egyébként is rajonganak.

Csepi bevédte Azahriah-t

Csepregi Éva október 22-én ünnepli a 70. születésnapját, a kivételes alkalom kapcsán pedig a Mandíner készített hosszabb interjút az énekesnővel. A beszélgetés során az utóbbi napok egyik legfelkapottabb híre, Azahriah dupla Aréna-koncertje – ami azóta tripla lett– körüli kialakult vegyes fogadtatás is szóba került. Azahriah több támadást is kapott, ám Éva megvédte.

Aki Azahriah-t bántja, az a közönséget bántja. Ha ennyi ember szereti és érti az ő üzenetét és zenéjét, az remek dolog

– mondta az énekesnő.

Csepregi Éva szerint is nagyon tehetséges Azariah. (Fotó: Csepregi Éva)

Új szerelem a láthatáron?

Egy ismert énekessel hozták hírbe Radics Gigit. Vajon igazak a pletykál? Radics Gigi és Baranya Dávid csacsacsája lenyűgözte a Dancing with the Stars zsűrijét és a nézőket is. A produkciók után lapunk meginterjúvolta Gigit, akitől megkérdezték, hogy igazak-e a pletykák, miszerint új szerelem van a láthatáron...? A cikkben mindenre válaszol a csinos énekesnő.

Gigi egyre jobban élvezi a táncot Fotó: Tv2

Alig lehetett ráismerni Horváth Évára, mi történt vele?

Horváth Éva amióta Balin él, eltűnt egy kicsit a szemünk elöl, de szó sincs arról, hogy felhagyott volna a modellkedéssel, jelenleg is rengeteg felkérést vállal, a hűséges rajongói pedig mindig imádják a fotózásokon készült felvételeket, hiszen csodálatosan néz ki a sztár – a legutóbbi posztja viszont kicsit vegyes fogadtatásban részesült. Erről szól az ötödik legolvasottabb írás a héten.