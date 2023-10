Új szerelem a láthatáron? Radics Gigi lerántotta a leplet

Radics Gigi és Baranya Dávid cha-cha-chája lenyűgözte a Dancing with the Stars zsűrijét és a nézőket is. A Bors a produkciók után meginterjúvolta Gigit, akitől megkérdezték, hogy igazak-e a pletykák, miszerint új szerelem van a láthatáron...

Fotó: Szabolcs László

Mint kiderült, a Borshoz több forrásból is az a pletyka jutott el, hogy a gyönyörű énekesnőnek új udvarlója van, miután szakított gyermeke édesapjával. A titokzatos férfi egy ismert énekes, akivel jó ideje ismerik egymást, de csak most alakulhatott át a kapcsolatuk, ha igazak a híresztelések. A lap megkérdeztük erről Gigit is, aki meglepődött a kérdés hallatán.

Én nem tudok róla! Tyűha, micsoda frappáns kérdés! Nem tudok róla, de remélem, hogy a jövőben nyitott lesz a szívem a szerelemre, én szeretnék egy boldog párkapcsolatot

– nyugtázta a csinos énekesnő.