Simon Kornél a kiesése után: Ezt baromira benézték, és egy másik mozit néztek – Videó!

Mint arról korábban már többször is beszámoltunk elstartolt a TV2 táncos show-műsorának, a Dancing with the Starsnak a legújabb évada. Tegnap, október 14-én pedig az is kiderült, hogy ki az a páros, akinek először kell távoznia a műsorból.

Szőke Zsuzsanna és Simon Kornél (jobb oldalon) búcsúztak a versenytől Fotó: Szabolcs László

Simon Kornél és Szőke Zsuzsanna számára ért véget a küzdelem, miután ők kapták a legkevesebb szavazatot a nézőktől. A színész a táncos vetélkedő háttérműsorában Gelencsér Tímeának nyilatkozott. Simon Kornél nem fogta vissza magát, durván beleszállt a zsűribe.

Szerintem nem követtünk el hibát, egyszerűen más a trend, más szelek fújnak, mást látott a zsűri, nem akarom rájuk kenni, persze, de szerintem… ezt benézték. Ezt baszo… bocsánat, baromira benézték, és egy másik mozit néztek. Vajkot ismerem régóta, ismerem az érzékenységét, Tamást is, a Nórit is – voltaképpen csodálkozom. Nem jött át a történet. (…) Ez még kellemetlen, mint egy gyomorba rúgás

– nyilatkozott csalódottan a kiesés után a színész.