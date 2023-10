Alig lehet ráismerni Horváth Évára, mi történt vele? – Képek

Az egykori szépségkirálynő, Horváth Éva egy időben megkerülhetetlen alakja volt a hazai modellvilágnak, szinte nem is volt olyan férfimagazin, aminek ne szerepelt volna a címlapján. Sőt, még a Playboyban is szerepelt, a nyuszis magazinba készült képei már-már legendásnak számítanak, szóval mondhatjuk, hogy ő egy igazi szexszimbólum.

Horváth Éva Fotó: Markovics Gábor

Horváth Éva egy időre kiköltözött a családjával Balira, de végül állítólag úgy döntöttek, hogy inkább ingáznak Magyarország és Indonézia között, vagyis hol itt élnek egy ideig, hol ott. A híresség mindkettőt nagyon élvezi, hiszen kint élvezheti a meseszép környezetet és az ottani, különleges kultúrát, de amikor haza húzza a szíve, akkor visszajön.

Horváth Éva legújabb képei vegyes fogadtatásban részesültek

Horváth Éva nem hagyott fel a modellkedéssel, jelenleg is rengeteg felkérést vállal, a hűséges rajongói pedig mindig imádják a fotózásokon készült felvételeket, hiszen csodálatosan néz ki a sztár – a legutóbbi posztja viszont kicsit vegyes fogadtatásban részesült.

Egyesek szerint egészen felismerhetetlen Horváth Éva a legújabb képein – de abban mindenki egyetért, hogy így is észveszejtően gyönyörű.

Voltak, akik úgy gondolták, hogy egy kicsit megcsúszott a Photoshop, illetve a különböző szépítő filterek, és csak azért néz ki kicsit felismerhetetlenül Horváth Éva, de olyanok is akadtak, akik szerint csak a sminkje miatt van ez. Akármi is legyen az igazság, a híresség valóban meseszép, és erről most bárki meggyőződhet: