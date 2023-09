Ki gondolta volna, hogy az egykori szépségkirálynő, modell és műsorvezető egyszer gazdasszonynak áll? Valószínűleg nem sokan, azonban Horváth Éva évekkel ezelőtt meghúzta a váratlant, mikor vidékre költözött. Belekóstolt a gazdák mindennapi életébe, fákat ültetett, zöldségeket termesztett, majd annyira megtetszett neki ez az életvitel, hogy külföldön is kamatoztatta a tudását. De ne szaladjunk ennyire előre!

Balin is gazdasszonynak állt Horváth Éva. (Fotó: Markovics Gábor)

Gyermekei miatt kezdett el kertészkedni

Éva egyrészt a saját hobbija miatt, másrészt pedig gyermekei miatt vágott bele a gazdálkodásba, hogy ők is megtanulják, milyen munkával jár kertészkedni. A modell még mindig tisztán emlékszik arra, hogy annak idején először a paradicsom termesztésnek állt neki, ami bár kifogott rajta, nem adta fel az álmát. Mára pedig már minden megtalálható a kis kertjében...

Mivel Kőbányán nőttem fel, nem volt lehetőségem megtapasztalni mindazt, ami egy vidéki lánynak megadatik. Nem ültettem fákat, nem voltam közel a természethez, de ez megváltozott...

- kezdte korábban a Ripostnak a sztáranyuka, aki a városban még csak a fűszerkerttel kacérkodott, ám a természet lágy ölén már szintet lépett.

"Fűszerkertem korábban is volt, de most zöldségeket, termőfákat ültetek. Szeretném megtanítani a gyerekeknek, hogy mit jelent a gazdálkodás. Gyümölcsfákkal sikerzöldségekkel kezdem. Ami azt illeti, a paradicsommal meggyűlt a bajom, valamiért nem akart megmaradni..." - tette hozzá Éva, aki most már Balin is megmutatta, milyen egy jól működő, magyar kisgazdálkodás.

„Itt is van kertecském”

Éva és családja sokáig Balin élt, ám tavaly úgy döntöttek, hogy hazaköltöznek. Az Istenek szigete azonban ahhoz túl vonzó volt számukra, hogy lemondjanak róla, így végül az ingázást választották, s hol Magyarországon, hol pedig Indonéziában élnek. Fel is merült sokakban a kérdés, hogy ilyen hosszú távollét mellett, mi történt Éva kertjével itthon, de ő megnyugtatott mindenkit... A kisgazdasággal édesapja foglalkozik, ám Éva sem maradt munka nélkül: Balin neveli a saját kertecskéjét zöldségekkel és gyümölcsökkel.

Mindig kérdezitek, hogy mi történik az otthoni kertemmel. Apukám gondoskodik róla. De itt is van kertecském!

- fogalmazott az Instagram-oldalán a sztáranyuka.