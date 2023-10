Azahriah beintett a jegyüzéreknek – zseniális bejelentést tett a magyar sztár

Egész egyszerűen összeomlott a jegyértékesítő honlap, miután szinte kibertámadással volt egyenértékű az érdeklődők rohama Azariah második Puskás Aréna-beli koncertjére pénteken.

Fotó: Facebook

A sztár jövő május 25-i első fellépésére egyetlen nap alatt elfogytak a belépők, ezért a szervezők egy második nagykoncertet is meghirdettek. A szűnni nem akaró érdeklődés nyomán pedig most úgy döntöttek, hogy egy harmadik lehetőséget is kapnak a rajongók. Az énekes pénteken a Facebook-oldalán jelentette be a triplázást, a 2024. május 24-én tartandó fellépésére október 17-én, kedden indul a jegyértékesítés.

A jegyek ára 10 ezertől 70 ezer forintig terjed, és vélhetően rengeteg jegyüzér látott jó üzletet abban, hogy felvásárolja és még drágábban adja tovább a belépőket. Nekik most alaposan keresztbe tehetett a döntés, hogy lesz egy harmadik alkalom is, mert így jó eséllyel nem marad olyan, akinek nem jut hely valamelyik koncertre. Mindenesetre a 21 éves zenész teljesítményéhez hasonlót eddig csak a Coldplay volt képes produkálni Magyarországon, senki más nem tudta három egymást követő nap is megtölteni a Puskás Arénát.