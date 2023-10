Nem várt helyről kapott támogatást Azahriah

Csepregi Éva október 22-én ünnepli a 70. születésnapját, a kivételes alkalom kapcsán pedig a Mandíner készített hosszabb interjút az énekesnővel.

Csepregi Éva megvédte Azahriah-t Fotó: Bánkúti Sándor

A beszélgetés során az utóbbi napok egyik legfelkapottabb híre, Azahriah dupla Aréna-koncertje, és a körülötte kialakult vegyes fogadtatás is szóba került. A fiatal énekes azután jelentette be, hogy dupla bulival jelentkezik jövőre, hogy az első meghirdetett koncertre pillanatok alatt elkapkodták a jegyeket, ami miatt Azahriah több támadást is kapott, amelyeknek leegyszerűsítve az volt a lényege, hogy túlértékelt.

Aki Azahriah-t bántja, az a közönséget bántja. Ha ennyi ember szereti és érti az ő üzenetét és zenéjét, az remek dolog

– mondta az énekesnő a támadásokra reagálva, majd azt is elmondta, hogy szerinte mi lehet a fiatal zenész titka.

A magyar embernek van egyfajta belső ritmusa, ami a nyelvünkből fakad. Azahriah szerintem nagyon jól ráérzett a magyar lélek ritmusára a nyelven keresztül, talán ez lehet a sikerének az egyik titka

– fejtette ki Csepregi Éva.