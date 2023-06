Azahriah csak úgy szórja magából a beszólásokat, újabb sztárokat szemelt ki magának

Lassan nem telik el úgy egy hét, hogy Azahriah ne szóljon be valamelyik hazai celebnek. Utólag Lakatos Márkkal akasztotta össze a „bajszát”. Most egyszerre több hírességbe is beleállt.

Fotó: Kiss Annamarie

Az énekes most Köllő Babettet, Alekoszt és a ValMar énekesét, Milót szemelte ki magának. A sztárok ugyanis egy közös fotón szerepelnek, ami mellett Azahriah nem tudott szó nélkül elmenni. Az igen különös beszólást a Ripost szúrta ki, amely így hangzik: „Halálod után a túlvilág kapuja előtt”.

Alekosz nem hagyta szó nélkül az énekes humoros megjegyzését, azonnal reagált rá a lapon keresztül:

Én eddig nem tudtam, hogy Azahriah rendelkezik fantáziával, viszont a nyilatkozása után kiderült, hogy van. Gratulálok! Tisztelettel: Alekosz, a nemzetközi sztár

– válaszolta az egykori valóságshow-szereplő, miután értesült a Ripost munkatársaitól arról, hogy ő is kikerült a fiatal zenész Instagram-oldalára.

Íme a fotó, amihez Azahriah a megjegyzését írta: